Expressway: भरतपुर में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का विरोध तेज, किसानों की चेतावनी- भूमि अधिग्रहण स्वीकार नहीं

भरतपुर। ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर सरकार इसे विकास का बड़ा कदम बता रही है, लेकिन भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र कंजौली पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में किसान एकत्र हुए और उन्होंने रूपबास एसडीएम विष्णु बंसल को ज्ञापन सौंपकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तुरंत निरस्त करने की मांग की। किसानों ने इस मौके पर स्पष्ट कहा कि प्रस्तावित ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना उनके क्षेत्र के किसानों और आने वाली पीढ़ियों के हितों के पूरी तरह खिलाफ है।