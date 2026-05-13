राजस्थान के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यमुना पाइप लाइन प्रोजेक्ट पर हरियाणा के साथ बनी सहमति

बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना पाइप लाइन के लिए गाइडलाइन तय कर ली गई हैं, ताकि काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि यमुना का पानी शेखावाटी तक आएगा, इसके लिए जल्द से जल्द काम किया जाएगा। पीएम मोदी की अपील पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गाइडलाइंस के अनुसार सभी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। हमने तय किया है कि कम गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा और हम सभी इसका पालन कर रहे है।