Rajasthan Rape: शराब के नशे में हैवान बना पिता, घर में बेटी से किया बलात्कार, कमरे में बंद करके पीटा

आरोपी ने शराब के नशे में अपनी ही 16 वर्षीय पुत्री से दुष्कर्म किया। शाम को जब मां खेत से लौटी तो पीड़िता ने उसे इस घिनौनी हरकत के बारे में बताया। पुलिस ने बताया कि इस पर जब पीड़िता की मां अपने बच्चों को साथ लेकर जाने लगी तो आरोपी ने अपनी पत्नी और बच्चों को ढाणी में एक कमरे में बंद कर दिया और मारपीट की।