Rajasthan: ‘थार’ से तांडव, बेरिकेड्स उड़ाए, बंदूकें लहराई, ग्रामीणों ने घेराबंदी कर रोकी गाड़ी, बदमाश जंगल में भागे

पुलिस ने जब थार की तलाशी ली तो गाड़ी में दो जिंदा कारतूस (8 एमएम) बरामद हुए। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। कांच पर जौरासी सरकार और रॉयल ऑटोमोबाइल्स के स्टिकर लगे मिले। पुलिस को अंदेशा है कि मामला मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। रविवार को भीलवाड़ा से विशेष ड्रोन टीम बुलाई गई। पूरे जंगली इलाके का हवाई सर्वे किया गया ताकि छिपे बदमाशों का सुराग लग सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है।