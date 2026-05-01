5वीं और 8वीं बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा: 4 मई से भरे जाएंगे फॉर्म, आवेदन पूरी तरह निशुल्क

प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। जो विद्यार्थी अब तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब 31 मई तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर आवेदन जमा कर सकेंगे। विभाग के अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति) के 30 अप्रेल को जारी आदेशों के अनुसार पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रेल निर्धारित की गई थी। इसे छात्रहित में बढ़ाते हुए 31 मई कर दिया है। फैसले से केवल विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि प्रदेश के राजकीय (नवीन) और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को भी बड़ा समय मिला है। योजना के तहत राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी पेपरलेस मोड में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।