शिक्षा में दानदाताओं का सम्मान: राज्य व जिला स्तरीय भामाशाह समारोह के लिए आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 19 मई

राज्य सरकार ने सहयोग राशि की सीमा में वृद्धि करते हुए सम्मान को तीन श्रेणियों में बांटा है। शिक्षा विभूषण के लिए 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का सहयोग करने वाले भामाशाहों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा भूषण के लिए 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए से कम तक की राशि दान करने वाले भामाशाहों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा श्री: 1 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए से कम तक का सहयोग करने वाले भामाशाहों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। दानदाताओं को सहयोग के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों (प्रेरकों) को भी उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए भी श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रेरक का सम्मान तभी संभव होगा जब दानदाता अपने आवेदन में प्रेरक का नाम और प्रेरित की गई राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करे। स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किए गए सहयोग के लिए केवल ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। कॉलेज और संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालयों व विद्यालयों में सहयोग करने वाले भामाशाह व प्रेरक निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।