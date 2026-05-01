आरएसएमएमएल की सुस्ती से सरकार को राजस्व की चपत, माफिया कर रहे बजरी का अवैध दोहन

राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की लेटलतीफी और ढुलमुल रवैये के चलते भीलवाड़ा जिले में बजरी का वैध खनन खटाई में पड़ गया है। हालात यह हैं कि कोटड़ी तहसील के तीन बड़े बजरी प्लॉटों बीजे 04, 05 और 06 की लीज के लिए पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) मिलने के बावजूद आरएसएमएमएल आगे की कागजी खानापूर्ति पूरी नहीं कर पा रहा है। सरकारी एजेंसी की इस सुस्ती का सीधा फायदा बजरी माफिया उठा रहे हैं। वैध रूप से बजरी का दोहन न होने के कारण इन तीनों लीज क्षेत्रों से दिन-रात अवैध बजरी का खनन धड़ल्ले से जारी है। इससे राज्य सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लापरवाही पर खान विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। खनि अभियंता ने आरएसएमएमएल को अलग-अलग नोटिस जारी कर तीनों लीज प्लॉटों पर नियमों की अनदेखी के चलते कुल 25 लाख 11 हजार 405 रुपए की भारी-भरकम पेनल्टी लगाई है।