मई में ‘ब्लू मून’ का दुर्लभ संयोग: दो पूर्णिमा एक साथ, अप्रत्याशित घटनाओं की आशंका

मई माह की शुरुआत और अंत इस बार एक बेहद दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय संयोग के साथ होने जा रहा है। इस वर्ष मई का पहला दिन 1 मई और आखिरी दिन 31 मई दोनों ही पूर्णिमा के रहेंगे। एक ही महीने में दो पूर्णिमा के इस असाधारण संयोग को ब्लू मून कहा जाता है। ज्योतिषीय नजरिए से इस घटना को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और इसे बड़े बदलावों तथा अप्रत्याशित घटनाओं का सूचक बताया है। शहर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक व्यास ने इस दुर्लभ संयोग का विश्लेषण करते हुए बताया कि एक ही अंग्रेजी माह में दो पूर्णिमा तिथियों का पड़ना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'ब्लूमून' का यह योग किसी ऐसी अप्रत्याशित घटना या खबर की ओर इंगित कर रहा है, जिसकी आम तौर पर उम्मीद न की गई हो और जो पूरी तरह से हैरान करने वाली हो।