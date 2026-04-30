अपनी ही साजिश में फंसी 22 साल की पत्नी, पति को फंसाने के लिए खुद का नहाने का वीडियो किया वायरल

पति ने अपनी शिकायत में बताया कि पत्नी उसे बदनाम करना चाहती थी और ऐसे हालात पैदा करना चाहती थी, जिससे वह उससे अलग हो सके। आरोपी महिला चाहती थी कि लोगों को ऐसा लगे कि वीडियो उसके पति ने लीक किया है। जब पति ने इस बात का विरोध किया तो उसे धमकियां भी दी गईं।