स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन और गर्मी से बचाव पर जोर, सुवाणा निष्पादक समिति की बैठक में लिए र्क निर्णय

भीलवाड़ा. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में बुधवार को एसडीएम जवाहरलाल मित्तल ने शिक्षक बनकर कक्षा 10 के छात्रों को संस्कृत एवं विज्ञान विषय का अध्यापन कार्य कराया। साथ ही छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दिए। मित्तल ने विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं छात्रों के शैक्षणिक स्तर तथा अच्छे परीक्षा परिणाम पर संतोष प्रकट करते हुए विद्यालय की सराहना की। विद्यालय में चल रही व्यावसायिक शिक्षा लेब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में नामांकन को लेकर भी फीड बैक लिया। स्कूल भवन के बारे में जानकारी लेते हुए बारिश से पहले भवन की साफ -सफाई कराने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीबीईओ रामेश्वर जीनगर, एसीबीईओ विजयपाल वर्मा, प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी, संदर्भ व्यक्ति दिनेश उपाध्याय, प्राध्यापक महावीर प्रसाद जीनगर मधु लड्ढा, पूजा शर्मा, संगीता व्यास उपस्थित थे।