स्कूलों में मिशन मधुहारी: डायबिटीज पीड़ित बच्चों के लिए बनेंगे मधुहारी कॉर्नर, साथ देगा मधुहारी मित्र

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब टाइप-1 डायबिटीज (मधुमेह) से पीड़ित बच्चों को अपनी बीमारी के कारण पढ़ाई में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को एक सुरक्षित और सहायक शैक्षणिक वातावरण देने के लिए चिकित्सा और स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अनूठी संयुक्त पहल की है। प्रदेश के स्कूलों में मिशन मधुहारी लागू किया जा रहा है। इसके तहत चयनित विद्यालयों में मधुहारी कॉर्नर स्थापित किए जा रहे हैं। इन कॉर्नर्स पर बच्चे बिना किसी संकोच के अपनी शुगर की जांच कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर इंसुलिन ले सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी संयुक्त निदेशकों को इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया भेजकर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।