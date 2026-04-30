शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता: पाबंदी के बावजूद पूल मद से निकाली राशि, 20 स्कूलों के संस्था प्रधानों को नोटिस

जिन विद्यालयों के संस्था प्रधानों को नोटिस जारी हुए हैं, उनमें प्रमुख रूप से राउमावि रामपुरा (आसींद) ने सर्वाधिक 23,132 रुपए आहरित किए। राउमावि चतरपुरा ने 14,270 रुपए। एमजीजीएस विद्यालय मोटरास ने 13,963 रुपए। राउमावि बदनोर ने 11,298 रुपए। एमजीजीएसहुरड़ा ने 11,278 रुपए का आहरण किया है। इसके अलावा राउमावि चैनपुरा, पालड़ी, ओझियाणा, मोगर , पारा, एमजीजीएस बदनोर, भोजपुरा, आगूंचा, बाजून्दा, करमा का बाड़िया, खेड़ेला, सापोला, दाड़ावत, सुराज और गिरधरपुरा के संस्था प्रधानों को भी वित्तीय अनियमितता के इस मामले में नोटिस थमाए हैं।