स्कूलों में बजेगी ‘वाटर बेल’, टाई-चमड़े के जूतों से छूट; भारी बस्तों से भी मिलेगी निजात

बच्चों को दोपहर में हल्का भोजन लाने की सलाह दी गई है। बासी और जंक फूड खाने से परहेज करना होगा। स्कूलों की फर्स्ट एड किट में ओआरएस, नमक-चीनी का घोल और लू से बचाव की आवश्यक दवाएं रखना अनिवार्य होगा। किसी भी इमरजेंसी के लिए स्कूलों की दीवार पर नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर के नंबर बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। आवासीय विद्यालयों में खेलकूद की गतिविधियां केवल शाम के समय ही आयोजित की जाएंगी । हॉस्टल के डायनिंग हॉल और कमरों में पानी-बिजली की सतत व्यवस्था के साथ ही बच्चों की डाइट में नींबू, छाछ और मौसमी फल शामिल किए जाएंगे।