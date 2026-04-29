Rajasthan: अंधविश्वास के चलते जिंदगी-मौत से लड़ रहा मासूम, इलाज के नाम पर गर्म सरियों से दागा, हालत गंभीर

भीलवाड़ा। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और जागरूकता अभियानों के बावजूद अंधविश्वास आज भी मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के खेमाणा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सांस की बीमारी से जूझ रहे तीन वर्षीय मासूम को इलाज के नाम पर गर्म सरियों से दाग दिया गया। इस अमानवीय कृत्य के बाद बच्चे की हालत और बिगड़ गई और अब वह अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है।