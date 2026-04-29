विभाग की सुस्ती आई सामने, वंचित बालिकाओं की तीसरी किस्त के लिए 8 तक चलेगा अभियान

गृह रक्षा प्रशिक्षण भर्ती 2022 में भीलवाड़ा जिले के चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, भीलवाड़ा के कमांडेंट ललित बिहारी व्यास ने बताया कि वर्ष 2022 की नामांकन प्रक्रिया के उपरांत 64 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। यह नामांकन प्रक्रिया 19 से 21 मार्च तक आयोजित की गई थी। गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर निदेशालय द्वारा गठित चयन समिति की उपस्थिति में यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। चयन समिति द्वारा अनुमोदित बोर्ड प्रोसिडिंग एवं चयन सूची गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र को प्राप्त हो गई है। समस्त चयनित अभ्यर्थी कार्यालय समय में उपस्थित होकर नोटिस बोर्ड पर सूची का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।