ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाने के लिए शिक्षा निदेशालय सख्त: सर्वे करने वाले शिक्षकों की तय की जिम्मेदारी

राजस्थान में अब 3 से 18 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रवेशोत्सव अभियान के तहत चिन्हित आउट ऑफ स्कूल ड्रॉपआउट और अनामांकित बालक-बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को निर्देश जारी करते हुए 29 अप्रेल तक इन सभी बच्चों का नामांकन नजदीकी आंगनबाड़ी या विद्यालय में सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि बच्चों को सिर्फ स्कूल लाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका शत-प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करना भी विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भीलवाड़ा जिले में कुल विद्यालय से बाहर के बच्चे 15 हजार 11 को चिन्हित किया। इसमें से अब तक शिक्षा की मुख्य धारा से 9106 बच्चों को जोड़ा गया है।