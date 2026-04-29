प्रदेश के 12 हजार से अधिक व्याख्याताओं व पुस्तकालयाध्यक्षों को 12 को मिलेगी नई पोस्टिंग

विभाग की ओर से जारी टाइमलाइन के अनुसार बुधवार को काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता सूची का विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन किया जाएगा। 1 मई रात 12 बजे तक प्रकाशित अस्थायी वरीयता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने और विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से अपना प्रपत्र-1 तय ई-मेल पर भेजने की अंतिम तिथि। 4 मई को प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम वरीयता सूची और स्कूलों में रिक्त पदों का प्रकाशन किया जाएगा। 6 से 8 मई तक अभ्यर्थी अपनी वरीयता के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूलों का चयन कर सकेंगे और अपना विकल्प 8 मई रात 12 बजे तक लॉक कर सकेंगे। 11 मई को एनआईसी और शाला दर्पण की ओर से अभ्यर्थियों के विकल्पों के आधार पर रिजल्ट या रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 12 मई को तैयार रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग की ओर से अंतिम पदस्थापन आदेश जारी कर दिए जाएंगे।