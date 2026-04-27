आखिरकार मासूम बच्चों के आगे झुका प्रशासन, 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला

भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच झुलस रहे नौनिहालों और उनके अभिभावकों को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। राजस्थान पत्रिका की ओर से लगातार दो दिन तक इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद जिला प्रशासन को मासूम बच्चों के आगे झुकना पड़ा। रविवार को अवकाश होने के बावजूद दोपहर 12 बजे बाद जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू को स्कूलों का समय बदलने के आदेश जारी करने पड़े। अब जिले के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं सोमवार से सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक ही लगेंगी।