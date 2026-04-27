माइका निर्यात पर पाबंदी की सुगबुगाहट, खदान कारोबारियों व निर्यातकों में भारी रोष

समिति की ओर से सीए मानवेंद्र कुमावत ने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि सरकार को बैन या पाबंदी की बजाय निर्यात को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर काम करना चाहिए। ज्ञापन में विभिन्न तर्क दिए गए हैं। इनमें माइका खनन और निर्यात से केवल निर्यातक ही नहीं, बल्कि खदान संचालक, मजदूर, ट्रांसपोर्टर, छंटाई करने वाले और स्थानीय बाजार जुड़े हैं। निर्यात रुकने से ग्रामीण और खनिज बहुल जिला भीलवाड़ा की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। समिति का तर्क है कि निर्यात पर रोक लगाने से व्यापार खत्म नहीं होगा, बल्कि इसके उलट अवैध और गैर-पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे ईमानदार और नियम-कानून मानने वाले निर्यातकों को नुकसान होगा। अंतरराष्ट्रीय खरीदार केवल कीमत नहीं, बल्कि सप्लाई की निरंतरता देखते हैं। अचानक पाबंदी से विदेशी बाज़ारों में भारत की एक विश्वसनीय सप्लायर वाली छवि खराब होगी और विदेशी खरीदार दूसरे देशों का रुख कर लेंगे। यह कदम प्रधानमंत्री के'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निर्यात संवर्धन और रोजगार सृजन के मूल विजन के बिल्कुल विपरीत है।