खाद-बीज विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल 27 को, भीलवाड़ा में 1200 दुकाने रहेगी बंद

जिला संगठन के अध्यक्ष शांतिलाल पालीवाल ने बताया कि यह हड़ताल केवल व्यापारियों की नहीं, बल्कि किसानों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को लेकर भी की जा रही है। वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं और विभागीय नियमों की जटिलताओं के कारण व्यापारियों के साथ-साथ किसानों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन की प्रमुख मांग है कि इन नियमों का तुरंत सरलीकरण किया जाए और जमीनी स्तर पर व्यावहारिक बदलाव लागू किए जाएं। भीलवाड़ा जिले में करीब 1200 प्रतिष्ठान है जो पूरी तरह से बंद रहेंगे। इससे लाखों रुपए का कारोबार प्रभावि होगा। शहरी क्षेत्र भीलवाड़ा शहर, मंगरोप तथा सुवाणा में करीब 35 दुकानें है। हालांकि कई किसान अभी खेतों में अपनी फसलें काटने में लगे होने से हड़ताल का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पालीवाल ने बताया कि सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है। इसका असर मुख्य रूप से किसानों पर पड़ेगा। फिलहाल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगे उग्र आन्दोलन किया जाएगा।