शिक्षा परिषद का अजब फरमान: जल पखवाड़ा खत्म होने को आया, तब 25 अप्रेल को जारी हुआ आदेश

परिषद के इस फरमान ने भीलवाड़ा जिले के शिक्षा महकमे में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। जो अभियान 16 अप्रेल से शुरू होकर अपने अंतिम चरण में होना चाहिए था, उसके बारे में जिले के स्कूल पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। जब इस संबंध में जिले के संस्था प्रधानों और शिक्षकों से जानकारी चाही गई, तो उनका साफ कहना था कि इस तरह का कोई आदेश अभी तक हमें प्राप्त ही नहीं हुआ है। जब आदेश ही नहीं आया, तो फिर कौनसा पखवाड़ा मनाएं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के अध्यक्ष नीरज शर्मा का कहना है कि सरकार केवल आदेश निकालने में लगी है। जबकि धरातल पर कोई काम पूरे होते ही नहीं है। जल पखवाड़ा मनाना अच्छी बात है, लेकिन समय निकलने के बाद आदेश जारी करना तथा फिर संस्था प्रधान व शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करना कहां तक उचित होगा। इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए।