Rajasthan: फेक आईडी से दोस्ती कर 17 साल की छात्रा का बलात्कार, फिर निकाह का बनाया दबाव, आरोपी गिरफ्तार, धर्मगुरु फरार

पीड़िता के अनुसार, घटना के बाद आरोपी ने अपनी असली पहचान उजागर की और चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने उस पर घर में ही रहने का दबाव बनाया और बिना हिजाब के बाहर जाने से मना किया। साथ ही धमकी दी कि यदि उसने उसकी अनुमति के बिना बाहर कदम रखा तो उसे मारकर दफना देगा।