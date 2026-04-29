पीएमश्री स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ: 60 प्रतिशत अंक और 100 प्रतिशत रिजल्ट वाले ही कर सकेंगे आवेदन

शिक्षा विभाग ने पीएमश्री स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए चयन प्रक्रिया में बेहद सख्त शर्तें लागू की हैं। आवेदनकर्ता का कक्षा 10, 12, स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड या बीएसटीसी या डीएलएड सहित अन्य सभी लागू परीक्षाओं में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्राचार्य, प्राध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक के पदों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लगातार पिछले 5 वर्षों का बोर्ड कक्षाओं कक्षा 10 और 12 का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत होना चाहिए। वहीं अध्यापक लेवल-1 और 2 के लिए यह अनिवार्य है कि पिछले 5 वर्षों में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का परिणाम ग्रेड 'ए' और 'बी' में रहा हो। ज्यादातर शिक्षण पदों जैसे प्राचार्य, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, लेवल 1 व 2 के लिए संबंधित पद और विषय पर न्यूनतम 5 वर्ष के अध्यापन का अनुभव मांगा गया है।