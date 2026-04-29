शुद्ध-आहार मिलावट पर वार: अब स्कूलों में गूंजेगा सेहत का मंत्र, जंक फूड के खिलाफ जंग में उतरेगा शिक्षा विभाग

राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध-आहार मिलावट पर वार अभियान का दायरा अब स्कूलों तक पहुंच गया है। बच्चों को बचपन से ही मिलावटी और जंक फूड के नुकसान बताकर उन्हें स्वस्थ खान-पान के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इसके तहत भीलवाड़ा जिले के सभी प्रारंभिक और माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में विशेष जागरुकता बैनर लगाए जाएंगे। जयपुर से इन विशेष फ्लेक्स बैनरों की खेप मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच चुकी है और बुधवार को ब्लॉक स्तर पर इनका वितरण किया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं।