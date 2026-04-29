भीलवाड़ा डेयरी का बड़ा नवाचार, गुलाबपुरा में 82.5 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स

प्रोजेक्ट साइट पर ही डीएमएफटी योजना के तहत 19.47 करोड़ से बायोमेथनेशन प्लांट 50 टन प्रतिदिन भी स्थापित किया जा रहा है। यह आधुनिक तकनीकों से लैस है। डेयरी पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। यदि एक किसान के पास 5 गायें हैं और 75 किलो गोबर होता है, तो 1 रुपए किलो की दर से उसे रोजाना 75 रुपए और सालाना लगभग 27,375 रुपए की अतिरिक्त आय होगी। गोबर के एनारोबिक प्रोसेस से बायोगैस बनेगी। इसे अपग्रेड कर बायो सीएनजी में बदला जाएगा। इस गैस का उपयोग पशु आहार प्लांट के बॉयलर में होगा और शेष गैस औद्योगिक व वाहनों के ईंधन के रूप में बेची जाएगी। प्रोसेस के बाद बची बायो स्लरी से उच्च गुणवत्ता वाली सॉलिड और लिक्विड जैविक खाद बनेगी। यह डीएपी और यूरिया का सस्ता और बेहतर विकल्प होगी। इससे खेतों की उर्वरता बढ़ेगी और कृषि लागत घटेगी।