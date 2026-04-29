बजरी प्रकरण में प्रशासन ने बदला अधिकारी, अब एसडीएम की जगह एडीएम शाहपुरा को कमान

एनजीटी भोपाल में हबीब मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य और अन्य प्रकरण जो फूलियाकलां में बजरी का मामला है वह विचाराधीन है। इसमें एनजीटी ने 17 अप्रेल को अपना निर्णय सुनाया था। ट्रिब्यूनल के इस निर्णय की पालना सुनिश्चित करने के लिए भीलवाड़ा जिला कलक्टर ने पहले प्रारंभिक आदेश में प्रशासन की ओर से संयुक्त समिति में प्रतिनिधि के रूप में फूलियाकलां के उपखण्ड अधिकारी को नियुक्त किया था। लेकिन इस आदेश के महज तीन दिन बाद ही प्रशासन को इस व्यवस्था में संशोधन करना पड़ा है। जिला कलक्टर संधू ने नए संशोधित आदेश में कहा है कि पूर्व में नियुक्त एसडीएम फूलियाकलां के स्थान पर अब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा को इस संयुक्त समिति में प्रशासन का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। हालांकि आदेश में शेष शर्तें यथावत रखी गई है। हबीब मोहम्मद ने एनजीटी में अपनी दायर याचिका में बताया कि फूलियाकलां से निकलने वाली खारी व मानसी नदी से बे तरतीब तरीके से बजरी का दोहन किया जा रहा है। इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इस मामले को लेकर फूलियाकलां, गणपतियाखेड़ा तथा सणगारी गांव के ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसे लेकर ग्रामीणों ने वे ब्रिज में तोड़फोड़ की थी। ग्रामीण लगातार इस बजरी की लीज को निरस्त करने की मांग भी कर रहे थे।