भीलवाड़ा में खाकी पर दाग: कांस्टेबल के ‘नंबर गेम’ का पर्दाफाश, एसपी ने किया सस्पेंड

परिवहन विभाग से सांठगांठ कर आंखों में धूल झोंककर सड़क पर 'फर्जीवाड़ा' कर कार दौड़ा रहे इस कांस्टेबल की चालाकी आखिर पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव की पैनी नजरों से नहीं बच सकी। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी कांस्टेबल को तत्काल निलंबित कर उसका मुख्यालय शक्करगढ़ कर दिया है। एएसपी स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जिससे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है