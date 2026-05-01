Road Accident: जन्मदिन के दिन युवक की दर्दनाक मौत, परिवार के साथ सांवरिया सेठ दर्शन कर लौट रहे 12 लोग घायल

Death On Birthday: भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित स्वरूपगंज चौकी के पास गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में अपना जन्मदिन का जश्न लौट रहे अजमेर के वैशालीनगर निवासी जयप्रकाश सिंधी (61) की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में 12 जने जख्मी हो गए।