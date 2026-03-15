Rajasthan: दुकान में लगी भीषण आग, चीखने लगे पिता, बचाई बेटे-बहू-पोते की जान, परिवार के सामने खुद जिंदा जले

Pali Fire Incident शहर के भैरूघाट स्थित एक दुकान में शनिवार रात करीब 2:30 बजे आग लग गई। दुकान के ऊपर बने कमरे में सो रहे सेवानिवृत्त शिक्षक जिंदा जल गए। आग से दुकान और ऊपर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दूसरे कमरे में सो रहे परिजन भी आग से झुलस गए। दमकलकर्मियों ने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।