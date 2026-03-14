Kota Fire: शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, झुलस गए 2 युवक, बाइक समेत कई सामान जलकर खाक

Hadoti News: कोटा शहर के छावनी इलाके में शनिवार सुबह एक मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग काफी बढ़ गई और रूई के बंडल, लकड़ियों समेत एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। मामले में सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए का सामान स्वाहा हो गया।