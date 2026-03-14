Jaisalmer Bus Fire : जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही एसी बस में लगी भीषण आग, एक की मौत 9 झुलसे, सचिन पायलट ने जताया दुख

14 अक्टूबर 2025 - जोधपुर जैसलमेर हाइवे पर बस में आग लगने से 19 यात्री जिंदा जल गए। बाद में उपचार के बाद 10 लोगों को और मौत हुई।

08 अक्टूबर 2025 - दूदू के सांवरदा में सड़के के किनारे खड़े गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में पीछे से टैंकर के घुसने से भीषण आग लगने की घटना हुई। आग में टैंकर चालक जिंदा जल गया। करीब 200 से अधिक सिलेंडरों में विस्फोट हो गया।

20 दिसम्बर 2024 - अजमेर रोड डीपीएस कट पर गैस टैंकर के ट्रक से टकराने के बाद भीषण आग लगी। आग में 40 वाहन चपेट में आ गए व 20 लोग जिंदा जल गए।