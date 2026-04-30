1 मई से कोटा के इस अस्पताल में होगा बड़ा बदलाव, जानें डॉक्टर और मरीजों के लिए जरूरी नियम

सीमएओ यह सुनिश्चित करेंगे कि कौनसा मरीज वार्ड में शिफ्ट करने योग्य है। सीमएओ अपनी ड्यूटी के समाप्त होने पर आने वाले दूसरे सीएमओ को वार्ड में भर्ती प्रत्येक मरीज के संबंध में व्यक्तिश: जानकार देकर ही प्रस्थान करेंगे। जिससे आने वाले सीमएओ को वार्ड में भर्ती मरीजों के उपचार के संबंध में आवश्यक जानकारी रहे। सीएमओ को निर्देशित किया जा चुका है कि 24 घंटे से ज्यादा कोई भी मरीज आपातकालीन वार्ड में भर्ती ना रहे, उन्हें संबंधित वार्ड में शिफ्ट किया जाए।