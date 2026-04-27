Industrial Plots: चूक मत जाना, राजस्थान में 5500 भूखण्ड़ों के आवेदन 1 मई से शुरू, 19 मई को निकलेगी लॉटरी

दसवें चरण में निवेशक 1 मई से 14 मई 2026 तक ईएमडी जमा कर आवेदन कर सकेंगे। इस बार योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले निवेशकों को चरण शुरू होने से 15 दिन पहले राज्य सरकार के साथ एमओयू करना अनिवार्य था, लेकिन अब निवेशक आवेदन की अंतिम तिथि तक एमओयू कर योजना में भाग ले सकते हैं। इससे अधिक उद्यमियों को अवसर मिलने की उम्मीद है।