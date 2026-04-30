Jawai: राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, जवाई में अनियंत्रित पर्यटन पर लगाम, निर्माण और माइनिंग पर रोक

न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने तेंदुओं के संरक्षण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। याचिका में जवाई क्षेत्र में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों, अवैध खनन और अनियंत्रित निर्माण से तेंदुओं के प्राकृतिक आवास को खतरा होने की बात सामने रखी गई थी। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जवाई क्षेत्र तेंदुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण आवास है, जहां वर्षों से मानव और वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व बना हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में यह संतुलन प्रभावित हो रहा है।