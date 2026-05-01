भीलवाड़ा में न्यास की बड़ी कार्रवाई, अवैध भूखंडों का पंजीकरण रद्द

न्यास अध्यक्ष जसमीत सिंह संधू और न्यास सचिव ललित गोयल के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान के तहत कार्यालय के रिकॉर्ड की गहनता से जांच की गई थी। इसके बाद, संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं को भूखंडों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय और अवसर दिया गया। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक और प्रामाणिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर, न्यास प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की।