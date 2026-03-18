बाड़मेर एयरपोर्ट का रास्ता साफ: जमीन अधिग्रहण का सर्वे पूरा, 428 किसानों को मिलेगा मुआवजा, इन गांवों की बदलेगी किस्मत

बाड़मेर एयरपोर्ट की घोषणा वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत की गई थी। शुरुआती दौर में भूमि को लेकर कुछ तकनीकी अड़चनें आईं, लेकिन हाल ही में करीब 65 एकड़ भूमि पर सहमति बनने के बाद परियोजना को स्पष्ट दिशा मिली है। सोशल इम्पैक्ट सर्वे में भी इस परियोजना को क्षेत्र के लिए लाभकारी बताया गया है।