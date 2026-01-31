31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Sadhvi Prem Baisa Death Case: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी सरकार, लिया बड़ा फैसला

Sadhvi Prem Baisa: जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने एसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। इंजेक्शन देने वाले कंपाउंडर से पूछताछ हो चुकी है, जबकि परिवार और आश्रम से जुड़े लोग भी जांच के दायरे में हैं।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Jan 31, 2026

Sadhvi Prem Baisa Death Case
Play video

Sadhvi Prem Baisa Death Case (Patrika Photo)

Sadhvi Prem Baisa Death Case: राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक और भजन गायिका साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए गठित यह SIT एसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में काम करेगी। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि मौत के पीछे किसी बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और आश्रम के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

उस 'इंजेक्शन' का क्या है राज?

जांच का सबसे अहम पड़ाव वह इंजेक्शन है, जो मौत से ठीक पहले साध्वी को दिया गया था। पुलिस ने कंपाउंडर देवी सिंह को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की है।

क्या वह इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह पर दिया गया था?

इंजेक्शन में कौन सी दवा थी और क्या वही मौत की वजह बनी? पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के सटीक समय और कारणों का खुलासा होगा।

पिता और आश्रम के सदस्य भी रडार पर

एसआईटी की जांच का दायरा केवल बाहरी लोगों तक सीमित नहीं है। पुलिस साध्वी के पिता विरमनाथ और साधना कुटीर आश्रम के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ करेगी। घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए आश्रम के अंदरूनी विवादों और वित्तीय लेनदेन के कोणों को भी जांचा जा रहा है।

परेऊ की बेटी से जोधपुर की 'साध्वी' तक का सफर

मूल रूप से बालोतरा के परेऊ गांव की रहने वाली प्रेम बाईसा का जीवन संघर्षों और अध्यात्म से भरा रहा। मात्र 2 साल की उम्र में मां को खोने के बाद पिता उन्हें जोधपुर ले आए। संत राजाराम और संत कृपाराम महाराज के सानिध्य में उन्होंने भागवत कथा और भजन सीखे। अपनी सुरीली आवाज और ज्ञान के कारण वे जल्द ही घर-घर में प्रसिद्ध हो गईं।

बाद में उन्होंने पाल रोड पर 'साधना कुटीर' बनाया, जिसके उद्घाटन में योग गुरु बाबा रामदेव जैसी हस्तियां पहुंची थीं। प्रेम बाईसा की मौत सिर्फ एक धार्मिक हस्ती का जाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे रहस्य ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह एक स्वाभाविक मौत थी या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? इसका जवाब अब एसआईटी की जांच में ही मिलेगा।

ये भी पढ़ें

साध्वी प्रेम बाईसा: अजमेर की आखिरी कथा और फिर ‘अलविदा’, आखिर क्या था वो ‘अग्निपरीक्षा’ का जिक्र?
बाड़मेर
Sadhvi Prem Baisa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 10:03 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Sadhvi Prem Baisa Death Case: साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी सरकार, लिया बड़ा फैसला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में नेशनल हाईवे-325 को कर दिया खोखला, माफिया ने मरुगंगा को बनाया अवैध कारोबार का जरिया

नेशनल हाईवे-325 के नीचे माफिया ने बिछाई अवैध पाइपलाइन, पत्रिका फोटो
बाड़मेर

सेवानिवृत्त सैनिक और शहीदों के परिवारों को प्रदान किए प्रशस्ति पत्र

बाड़मेर

कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, छात्र मेहनत कर कामयाब बनें

समाचार

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

बाड़मेर

साध्वी प्रेम बाईसा के वो आखिरी 30 सेकंड… ‘मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद… बोलते हुए छलक गईं पिता की आंखें

Sadhvi Prem Baisa death
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.