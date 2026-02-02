Jaisalmer: इंजीनियर के घर में चोरी, लिपिस्टिक से ​दीवार पर लिखा… दारू रखते हो तो आलू-चिप्स भी रखा करो

जैसलमेर कोतवाली थाना SHO सुरजाराम ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कॉलोनी में शनिवार की देर रात को असिस्टेंट इंजीनियर (AEN) सोहन जांगिड़ के सरकारी आवास में चोरी की वारदात हुई है।। पड़ोसियों ने ताले टूटे देखकर सूचना दी। इंजीनियर सोहन जांगिड़ ने बताया कि मैं बाहर गया हुआ था, इसका फायदा उठाकर चोर ने ताला तोड़ा। लेपटॉप, एक टीवी, शर्ट-जींस, ब्लेजर और परफ्यूम ले गया। उसने दीवार पर लिपस्टिक से कई मैसेज लिखे हैं। चोर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।