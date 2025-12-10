Jaisalmer Tourism: दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में डेढ़ लाख से अधिक सैलानी पहुंचेंगे स्वर्णनगरी, होटल और रिसॉर्ट फुल

जैसलमेर में घूमते हुए पर्यटक (फोटो- पत्रिका)
Jaisalmer tourism: जैसलमेर: जैसलमेर में 15 से 31 दिसंबर तक पर्यटन चरम पर रहेगा। इस अवधि में डेढ़ लाख से अधिक सैलानियों के पहुंचने की पूरी तैयारी हो चुकी है। स्वर्णनगरी के सोनार दुर्ग, हवेलियां, गड़ीसर सरोवर और शहर के प्रमुख स्थलों पर सुबह से शाम तक पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
इसी तरह सम सैंड ड्यून्स और खुहड़ी के धोरों पर रोजाना हजारों पर्यटकों की मौजूदगी से पूरा रेगिस्तानी रोशन हो गया है। दिपावली के बाद से लगातार जारी पर्यटक आवक ने पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को मजबूत बढ़त दी है।
दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में क्रिसमस और नववर्ष के कार्यक्रमों के कारण विभिन्न राज्यों, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत दक्षिण भारत से आने वाला बड़ा पर्यटक समूह जैसलमेर को भरपूर रौनक देगा।
जैसलमेर के सितारा होटलों से लेकर सम क्षेत्र के रिसॉर्ट्स तक लगभग सभी ठिकानों पर बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अग्रिम बुकिंग तेज है और ठहराव सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी जारी है। होटल व्यवसायी पर्यटकों को राजसी और हैरिटेज अनुभव देने की तैयारी में जुटे हैं।
सम और खुहड़ी के टीलों पर शाम के समय पर्यटकों की भीड़ पिछले वर्षों की तुलना में अधिक दर्ज की जा रही है। रेगिस्तानी सफारी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ओपन डेजर्ट कैपिंग इस सीजन में मुख्य आकर्षण बने हुए हैं।
रिसोर्ट संचालक कैलाश व्यास का कहना है कि दिवाली से अब तक लगातार पर्यटकों की आवक बनी है। क्रिसमस और नए साल पर संख्या और बढ़ेगी। होटल व्यवसायी मयंक भाटिया के अनुसार जैसलमेर, सम और खुहड़ी के साथ बॉर्डर टूरिज्म की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बड़ी संख्या में सैलानियों के आगमन से पूरा पर्यटन उद्योग उत्साहित है।
फैक्ट फाइल (जैसलमेर पर्यटन)
|क्रम
|विवरण
|आंकड़ा
|1
|इस साल पहुंचने वाला कुल सैलानी आंकड़ा
|15 लाख
|2
|जिलेभर में वार्षिक पर्यटन कारोबार
|1800 करोड़ रुपए
|3
|सम के रेतीले धोरों पर सालाना पर्यटन आय
|300 करोड़ रुपए
|4
|जैसलमेर जिले में प्रमुख पर्यटन स्थल
|12 स्थल
