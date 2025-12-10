Jaisalmer Tourism: दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में डेढ़ लाख से अधिक सैलानी पहुंचेंगे स्वर्णनगरी, होटल और रिसॉर्ट फुल

रिसोर्ट संचालक कैलाश व्यास का कहना है कि दिवाली से अब तक लगातार पर्यटकों की आवक बनी है। क्रिसमस और नए साल पर संख्या और बढ़ेगी। होटल व्यवसायी मयंक भाटिया के अनुसार जैसलमेर, सम और खुहड़ी के साथ बॉर्डर टूरिज्म की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बड़ी संख्या में सैलानियों के आगमन से पूरा पर्यटन उद्योग उत्साहित है।