बांसवाड़ा

Banswara Crime : ऑपरेशन सुदर्शन : 10 साल से फरार पति-पत्नी बड़ौदा से गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

Banswara Crime : ऑपरेशन सुदर्शन के तहत कुशलगढ़ थाना पुलिस ने 10 साल से फरार दो स्थायी वारंटियों को गुजरात के बड़ौदा से गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 10, 2025

Banswara Crime Operation Sudarshan Husband and wife absconding for 10 years arrested from Baroda sent to jail by court

फोटो पत्रिका

Banswara Crime : ऑपरेशन सुदर्शन के तहत कुशलगढ़ थाना पुलिस ने 10 साल से फरार दो स्थायी वारंटियों को गुजरात के बड़ौदा से गिरफ्तार किया। दो स्थायी वारंटी पति पत्नी हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में यह अहम कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सुदर्शन के तहत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है।

जिला पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा सुधीर जोशी ने समस्त थानाधिकारियों को वांछित अपराधियों की अधिकतम गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

पुलिस टीम के सदस्य

थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में बनी टीम ने मुन्ना उर्फ संजय पुत्र भूरिया उर्फ काला और उसकी पत्नी रेखा, निवासी पोटलिया (थाना कुशलगढ़), को पकड़ा। टीम में एएसआइ लोकेन्द्र सिंह, अमृतलाल, कानि. लोकेश कुमार और महिला कानि सोनू शामिल रहे।

न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

दोनों आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर मुन्ना उर्फ संजय को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया, जबकि महिला रेखा और उसके साथ मौजूद 5 साल पुत्र को नारी सुधार गृह उदयपुर में भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

