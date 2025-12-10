Banswara Crime : ऑपरेशन सुदर्शन : 10 साल से फरार पति-पत्नी बड़ौदा से गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

Banswara Crime : ऑपरेशन सुदर्शन के तहत कुशलगढ़ थाना पुलिस ने 10 साल से फरार दो स्थायी वारंटियों को गुजरात के बड़ौदा से गिरफ्तार किया। दो स्थायी वारंटी पति पत्नी हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में यह अहम कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सुदर्शन के तहत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है।