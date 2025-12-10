Rajasthan : कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष चांदमल जैन और परिवार के 9 सदस्यों पर एफआइआर दर्ज, ACB ने शुरू की जांच

बड़ोदिया निवासी जयंतलाल भट्ट ने 2021 में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जिला प्रशासन और फिर एसीबी में शिकायत की थी। विभागीय जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई। टीम ने पाया कि जो जमीन आवंटित की गई, वह राजस्व रिकॉर्ड में बड़ोदिया पंचायत के आबादी विस्तार के लिए आरक्षित गैरमुमकीन आबादी दर्ज है। मिलीभगत कर जैन परिवार के सदस्यों को उक्त जमीन के नियम विरुद्ध पट्टे आवंटित किए गए। कमेटी ने आवंटन गलत बताते हुए नतीजा रिपोर्ट पेश की।