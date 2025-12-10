Pravasi Rajasthani Divas : प्रवासी राजस्थानियों को बड़ा तोहफा, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन के किराए में भारी छूट

प्रबंधन के अनुसार विशेष ऑफर का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय को अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करना है, साथ ही उन्हें राजस्थान की शाही यात्रा का आनंद लेने का अनुभव भी मिलेगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसम्बर को जेईसीसी में आयोजित होगा। इसके लिए 8,700 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है।