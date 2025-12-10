Pravasi Rajasthani Divas : प्रवासी राजस्थानियों को बड़ा तोहफा, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन के किराए में भारी छूट

फोटो - ANI
Pravasi Rajasthani Divas : प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे प्रवासी राजस्थानी मेहमानों के लिए शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स प्रबंधन ने राजस्थान भ्रमण यात्रा के किराए में 25 प्रतिशत छूट का विशेष ऑफर घोषित किया है। यह छूट दिसंबर और जनवरी तक मान्य रहेगी।
प्रबंधन के अनुसार विशेष ऑफर का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी समुदाय को अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करना है, साथ ही उन्हें राजस्थान की शाही यात्रा का आनंद लेने का अनुभव भी मिलेगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम 10 दिसम्बर को जेईसीसी में आयोजित होगा। इसके लिए 8,700 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में 10 दिसम्बर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस कड़ी में पहला प्रवासी दिवस आयोजित किया जा रहा है।
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी डायस्पोरा को साथ लाना और प्रवासियों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। इसकी पूर्व गतिविधियों के रूप में हैदराबाद, सूरत एवं कोलकाता में प्री-मीट का आयोजन किया जा चुका है। साथ ही, पर्यटन प्री-मीट का भी आयोजन किया गया है।
भारत की पहली लग्जरी ट्रेन साल 1982 में राजस्थान पर्यटन निगम और भारतीय रेलवे ने मिलकर शुरू किया था। इस ट्रेन को 'पैलेस ऑन व्हील्स' नाम दिया। यानि पटरियों पर महल। यह एक चलती-फिरती शाही हवेली है। पैलेस ऑन व्हील्स आज भी यात्रियों को भारतीय और राजस्थानी मेहमान नवाजी का अनुभव कराती है।
