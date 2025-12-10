Police Commissionerate : देश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में जल्द होगा बड़ा बदलाव, राजस्थान में डीआइजी बने नोडल अधिकारी

Police Commissionerate : देश में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ और एकरूप बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वर्तमान में करीब 70 शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सभी राज्यों में अलग-अलग अधिकार संरचना के आधार पर संचालित हो रही है। इसी असमानता को खत्म कर पूरे देश में एक समान अधिकार व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल पुलिस एकेडमी (एनपीए) को अध्ययन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है।