Drug Smuggling: राजस्थान में सीमा पार से ड्रोन के जरिए बढ़ रही नशीले पदार्थों की तस्करी, संसद में गूंजा मुद्दा

सांसद घनश्याम तिवाड़ी। फोटो: एनआई
जयपुर। राजस्थान में सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में उठा। सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए राजस्थान को इसके लिए विशेष पुलिस बल के लिए विभागीय सहायता देने की मांग की।
सांसद तिवाड़ी ने कहा कि राजस्थान में एक हजार किलोमीटर से लंबी सीमा है और सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ गिराए जा रहे हैं, जिसे कई बार पकड़ा गया है। यह एक रूट बन गया है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान से होकर नशीले पदार्थ आते रहते हैं। इस कारण नशे की प्रवृत्ति और उसकी तस्करी पर कड़ी पाबंदी लगाए जाने की आवश्यकता है।
बीएसएफ, सेना और स्थानीय पुलिस इस पर काम कर रही है। पर राजस्थान को सीमावर्ती क्षेत्रों में और अधिक पुलिस चौकियों के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। रात्रि को गश्त करने वाले उपकरण की भी आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती कई गांवों की डेमोग्राफी में भी परिवर्तन आ रहा है। वहां कई ऐसे लोग भी रह रहे हैं, जो इधर भी रहते हैं और उधर भी रहते हैं, जो तस्करी को बढ़ावा देते हैं। उनके गठजोड़ को तोड़ना है। इस पर नियंत्रण के लिए राजस्थान को अतिरित सहायता मिले, जिससे विशेष पुलिस बल का गठन किया जा सके ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा से ड्रग्स की तस्करी रोकी जा सके और युवाओं को इस नशे की लत से बचाया जा सके।
