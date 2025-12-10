Drug Smuggling: राजस्थान में सीमा पार से ड्रोन के जरिए बढ़ रही नशीले पदार्थों की तस्करी, संसद में गूंजा मुद्दा

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती कई गांवों की डेमोग्राफी में भी परिवर्तन आ रहा है। वहां कई ऐसे लोग भी रह रहे हैं, जो इधर भी रहते हैं और उधर भी रहते हैं, जो तस्करी को बढ़ावा देते हैं। उनके गठजोड़ को तोड़ना है। इस पर नियंत्रण के लिए राजस्थान को अतिरित सहायता मिले, जिससे विशेष पुलिस बल का गठन किया जा सके ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा से ड्रग्स की तस्करी रोकी जा सके और युवाओं को इस नशे की लत से बचाया जा सके।