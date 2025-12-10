Jaipur Accident: RAS की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी की दर्दनाक मौत, 100KM की स्पीड वाली कार ने मारी टक्कर, 2 बार क्लियर कर लिए थे एग्जाम

बरकत नगर में एक्सीडेंट, मृतक सुनील कुमार, पत्रिका फोटो
Jaipur road accident: जयपुर। शहर के बरकत नगर चौराहे पर सोमवार देर रात एक बेकाबू कार ने कहर बरपाया। गली में करीब 100 किमी की रफ्तार दौड़ रही कार ने बाइक कैब, स्कूटी और एक अन्य कार को चपेट में ले लिया। घटना में बाइक कैब पर जा रहे एक युवक की मौत हो गई जबकि बाइक कैब चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक जयपुर में रहकर आरएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था और सोमवार रात को ही चूरू से ट्रेन से जयपुर पहुंचकर पीजी जा रहा था। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
बरकत नगर चौराहे पर सोमवार देर रात एक बेकाबू कार ने बाइक कैब और कार को टक्कर मार दी। हादसे में कैब पर सवार तारानगर, चूरू सुनील निवासी कुमार (23) की मौत हो गई, जबकि कैब राइडर प्रेम कुमार घायल हो गया। हादसा पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें कार तेज रफ्तार में पीछे से टक्कर मारते और फिर साइड में खड़ी कार से टकराते दिखाई दी। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार सुनील वीडीओ समेत कई परीक्षाएं पास कर चुका था। वह दो बार आरएएस प्री परीक्षा पास कर चुका था और जयपुर में रहकर आरएएस मेंस की तैयारी कर रहा था। सुनील की छोटी बहन की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। और वह सोमवार रात को ही चूरू से ट्रेन से जयपुर लौटा था और पीजी जाते वक्त कार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस कार से हादसा हुआ उसमें एक महिला समेत तीन लोग सवार थे। मृतक के भाई मनफूल के अनुसार सुनील ने वीडीओ परीक्षा भी दी थी जिसका रिजल्ट 10 दिसंबर को आने की संभावना है लेकिन उससे पहले ही हादसे में उसकी मौत होने से घर में कोहराम मच गया है।
पुलिस ने बताया कि सुनील कुमार जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा आरएएस की तैयारी कर रहा था। सोमवार को वह ट्रेन से जयपुर पहुंचा था। इसके बाद उसने ऑनलाइन बाइक कैब बुक की और प्रेम कुमार के साथ गोपालपुरा स्थित पीजी जा रहा था। तभी बरकत नगर चौराहे के पास रात करीब 12:45 बजे पीछे से आई अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद कार एक स्कूटी और साइड में खड़ी कार से भी टकरा गई। हादसे के बाद घायलों को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाइक कैब चालक प्रेम कुमार घायल हो गया। पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में है।
