Jaipur Accident: RAS की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी की दर्दनाक मौत, 100KM की स्पीड वाली कार ने मारी टक्कर, 2 बार क्लियर कर लिए थे एग्जाम

जानकारी के अनुसार सुनील वीडीओ समेत कई परीक्षाएं पास कर चुका था। वह दो बार आरएएस प्री परीक्षा पास कर चुका था और जयपुर में रहकर आरएएस मेंस की तैयारी कर रहा था। सुनील की छोटी बहन की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। और वह सोमवार रात को ही चूरू से ट्रेन से जयपुर लौटा था और पीजी जाते वक्त कार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस कार से हादसा हुआ उसमें एक महिला समेत तीन लोग सवार थे। मृतक के भाई मनफूल के अनुसार सुनील ने वीडीओ परीक्षा भी दी थी जिसका रिजल्ट 10 दिसंबर को आने की संभावना है लेकिन उससे पहले ही हादसे में उसकी मौत होने से घर में कोहराम मच गया है।