10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्राइम

Jaipur Accident: RAS की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी की दर्दनाक मौत, 100KM की स्पीड वाली कार ने मारी टक्कर, 2 बार क्लियर कर लिए थे एग्जाम

जयपुर में बरकत नगर चौराहे पर एक बेकाबू कार ने बाइक कैब और कार को टक्कर मार दी। हादसे में कैब पर सवार तारानगर, चूरू सुनील निवासी कुमार (23) की मौत हो गई, जबकि कैब राइडर प्रेम कुमार घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 10, 2025

बरकत नगर में एक्सीडेंट, मृतक सुनील कुमार, पत्रिका फोटो

Jaipur road accident: जयपुर। शहर के बरकत नगर चौराहे पर सोमवार देर रात एक बेकाबू कार ने कहर बरपाया। ग​ली में करीब 100 किमी की रफ्तार दौड़ रही कार ने बाइक कैब, स्कूटी और एक अन्य कार को चपेट में ले लिया। घटना में बाइक कैब पर जा रहे एक युवक की मौत हो गई जबकि बाइक कैब चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक जयपुर में रहकर आरएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था और सोमवार रात को ही चूरू से ट्रेन से जयपुर पहुंचकर पीजी जा रहा था। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

ये है पूरा घटनाक्रम

बरकत नगर चौराहे पर सोमवार देर रात एक बेकाबू कार ने बाइक कैब और कार को टक्कर मार दी। हादसे में कैब पर सवार तारानगर, चूरू सुनील निवासी कुमार (23) की मौत हो गई, जबकि कैब राइडर प्रेम कुमार घायल हो गया। हादसा पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें कार तेज रफ्तार में पीछे से टक्कर मारते और फिर साइड में खड़ी कार से टकराते दिखाई दी। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

आरएएस मेंस की कर रहा था तैयारी

जानकारी के अनुसार सुनील वीडीओ समेत कई परीक्षाएं पास कर चुका था। वह दो बार आरएएस प्री परीक्षा पास कर चुका था और जयपुर में रहकर आरएएस मेंस की तैयारी कर रहा था। सुनील की छोटी बहन की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। और वह सोमवार रात को ही चूरू से ट्रेन से जयपुर लौटा था और पीजी जाते वक्त कार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस कार से हादसा हुआ उसमें एक महिला समेत तीन लोग सवार थे। मृतक के भाई मनफूल के अनुसार सुनील ने वीडीओ परीक्षा भी दी थी जिसका रिजल्ट 10 दिसंबर को आने की संभावना है लेकिन उससे पहले ही हादसे में उसकी मौत होने से घर में कोहराम मच गया है।

मृतक के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट

पुलिस ने बताया कि सुनील कुमार जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा आरएएस की तैयारी कर रहा था। सोमवार को वह ट्रेन से जयपुर पहुंचा था। इसके बाद उसने ऑनलाइन बाइक कैब बुक की और प्रेम कुमार के साथ गोपालपुरा स्थित पीजी जा रहा था। तभी बरकत नगर चौराहे के पास रात करीब 12:45 बजे पीछे से आई अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद कार एक स्कूटी और साइड में खड़ी कार से भी टकरा गई। हादसे के बाद घायलों को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुनील कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाइक कैब चालक प्रेम कुमार घायल हो गया। पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Dec 2025 10:00 am

Published on:

10 Dec 2025 08:38 am

Hindi News / Crime / Jaipur Accident: RAS की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी की दर्दनाक मौत, 100KM की स्पीड वाली कार ने मारी टक्कर, 2 बार क्लियर कर लिए थे एग्जाम

बड़ी खबरें

View All

क्राइम

ट्रेंडिंग

आर्थिक तंगी, नौकरी की तलाश और शादी… राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी की दर्दनाक मौत

Kabaddi Player Kiran Dadhe Suicide
मुंबई

Rajasthan Double Murder: दामाद ने कुल्हाड़ी से काट दिए सास के पैर, बेरहमी से किया महिला और 5 साल के बच्चे का मर्डर

Murder Case
उदयपुर

Udaipur: 2 बच्चों के पिता ने प्रेमिका के साथ रहने के लिए पत्नी का पत्थर से फोड़ा सिर, मौत के बाद कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Mavli Murder Accused
उदयपुर

भाई की सगाई में जाना चाहती थी पत्नी, पति ने नाराज़ होकर डाला तेजाब

Acid attack
राष्ट्रीय

Rajasthan Accident: 2 मासूम बच्चों के पिता को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला, अस्पताल में हंगामा, नाका प्रभारी निलंबित

Road Accident In Bundi
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.