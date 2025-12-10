10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भाई की सगाई में जाना चाहती थी पत्नी, पति ने नाराज़ होकर डाला तेजाब

पत्नी अपने भाई की सगाई में जाना चाहती थी और इसके लिए ज़िद कर रही थी। पत्नी की ज़िद से नाराज़ होकर पति ने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 10, 2025

Acid attack

Acid attack (Representational Photo)

बिहार में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर जिले के थाना क्षेत्र में अमर सिनेमा रोड इलाके में पति-पत्नी में मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया। नाराज़ होकर पति ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी पत्नी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। दरअसल प्रियंका नाम की महिला की करीब 8 महीने पहले ही अर्जुन कुमार नाम के शख्स से शादी हुई थी। कुछ दिन पहले उसके भाई की सगाई थी और उसमें शामिल होने के लिए वह अपने मायके जाने की ज़िद कर रही थी। अर्जुन ने इसके लिए इनकार कर दिया तो दोनों में झगड़ा हो गया।

पति ने पत्नी पर डाला तेजाब

पति-पत्नी में झगड़ा काफी बढ़ गया। इससे नाराज़ होकर पति ने पत्नी पर तेजाब डाल दिया। जानकारी के अनुसार अर्जुन ने प्रियंका के चेहरे, सीने और पेट पर तेज़ाब डाला, जिससे उसका शरीर 30% से ज़्यादा झुलस गया।

गंभीर स्थिति में करवाया अस्पताल में भर्ती

तेजाब से झुलसने के दर्द से कराहती प्रियंका ने अपने परिवार को फोन करके इस बारे में जानकारी दी। उसके परिजन तुरंत वहाँ पहुंचे और उसे श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) के बर्न वॉर्ड में गंभीर स्थिति में भर्ती करवाया। 5 दिन से प्रियंका का इलाज चल रहा है और उसके जख्म भरने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि प्रियंका अब खतरे से बाहर है। हालांकि उसे पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा।

पुलिस की लापरवाही

प्रियंका के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रियंका के परिवार की शिकायत दर्ज नहीं की और न ही उसका मेडिकल बयान लिया। एक पुलिस अधिकारी ने तो कह दिया , "जहाँ जाना है जाओ, बयान नहीं लेंगे।" इससे प्रियंका के परिवार में काफी गुस्सा है। ऐसे में उन्होंने वकील के ज़रिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला लिया है। प्रियंका ने यह भी बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों का उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था।

ये भी पढ़ें

गर्लफ्रेंड ने तड़के 3 बजे बॉयफ्रेंड का गला रेतकर की हत्या, फिर ऐसे खुला राज़
राष्ट्रीय
Nagpur murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Published on:

10 Dec 2025 07:47 am

Hindi News / National News / भाई की सगाई में जाना चाहती थी पत्नी, पति ने नाराज़ होकर डाला तेजाब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.