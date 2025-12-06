6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गर्लफ्रेंड ने तड़के 3 बजे बॉयफ्रेंड का गला रेतकर की हत्या, फिर ऐसे खुला राज़

नागपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक गर्लफ्रेंड ने अपने ही बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Tanay Mishra

Dec 06, 2025

Nagpur murder

Nagpur murder (Photo - Patrika Graphics)

महाराष्ट्र (Maharashta) के नागपुर (Nagpur) में हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नागपुर के नंदनवन (Nandanvan) इलाके में शुक्रवार को तड़के करीब 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिससे हाहाकार मच गया। 25 वर्षीय रति साहेबराव देशमुख (Rati Saehbrao Deshmukh), जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, ने अपने 27 वर्षीय बॉयफ्रेंड बालाजी विनायक कल्याणे (Balaji Vinayak Kalyane) का गला रेतकर हत्या कर दी। रति ने बालाजी के गले पर ही नहीं, सीने पर भी चाकू से वार किए।

हत्या के बाद रची साजिश

बालाजी, जो मूल रूप से नांदेड़ (Nanded) का रहने वाला था, नागपुर के नंदनवन में एक किराए के कमरे में रहता था और पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह और रति पिछले कुछ साल से रिलेशनशिप में थे। बालाजी की हत्या करके रति ने इस पूरे मामले को आत्महत्या के तौर पर दिखाने की साजिश रची। उसने खुद पर भी चाकू से मामूली वार किए और यह दावा किया कि बालाजी ने पहले उसे मारने की कोशिश की और फिर आत्महत्या कर ली।

ऐसा खुला राज़

बालाजी की हत्या करने के बाद रति कमरे से बाहर आई और बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर आसपास के कमरों में सो रहे बालाजी के दोस्त उठकर आ गए और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में बालाजी को मृत घोषित कर दिया गया और इलाज के लिए रति को भर्ती कर लिया गया। रति ने सोचा था कि वह बच जाएगी, लेकिन पूछताछ और फोरेंसिक जांच में उसका राज़ खुल गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रति को गिरफ्तार कर लिया गया।

किस वजह से रति ने की हत्या?

पुलिस जांच से पता चला कि बालाजी, रति से शादी करना चाहता था। बालाजी को शक था कि रति का किसी और से अफेयर चल रहा है और इस वजह से पिछले कुछ समय में दोनों के बीच झगड़े काफी बढ़ गए थे। बढ़ते दबाव की वजह से ही रति ने बालाजी की हत्या कर दी। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

School Holidays: पूरे दिसंबर स्कूल रहेंगे बंद! लंबी छुट्टी मिलने से बच्चों के हुए मज़े
राष्ट्रीय
School Holidays

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

06 Dec 2025 01:09 pm

Published on:

06 Dec 2025 01:05 pm

Hindi News / National News / गर्लफ्रेंड ने तड़के 3 बजे बॉयफ्रेंड का गला रेतकर की हत्या, फिर ऐसे खुला राज़

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.