गर्लफ्रेंड ने तड़के 3 बजे बॉयफ्रेंड का गला रेतकर की हत्या, फिर ऐसे खुला राज़

Nagpur murder (Photo - Patrika Graphics)
महाराष्ट्र (Maharashta) के नागपुर (Nagpur) में हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नागपुर के नंदनवन (Nandanvan) इलाके में शुक्रवार को तड़के करीब 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिससे हाहाकार मच गया। 25 वर्षीय रति साहेबराव देशमुख (Rati Saehbrao Deshmukh), जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, ने अपने 27 वर्षीय बॉयफ्रेंड बालाजी विनायक कल्याणे (Balaji Vinayak Kalyane) का गला रेतकर हत्या कर दी। रति ने बालाजी के गले पर ही नहीं, सीने पर भी चाकू से वार किए।
बालाजी, जो मूल रूप से नांदेड़ (Nanded) का रहने वाला था, नागपुर के नंदनवन में एक किराए के कमरे में रहता था और पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह और रति पिछले कुछ साल से रिलेशनशिप में थे। बालाजी की हत्या करके रति ने इस पूरे मामले को आत्महत्या के तौर पर दिखाने की साजिश रची। उसने खुद पर भी चाकू से मामूली वार किए और यह दावा किया कि बालाजी ने पहले उसे मारने की कोशिश की और फिर आत्महत्या कर ली।
बालाजी की हत्या करने के बाद रति कमरे से बाहर आई और बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर आसपास के कमरों में सो रहे बालाजी के दोस्त उठकर आ गए और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में बालाजी को मृत घोषित कर दिया गया और इलाज के लिए रति को भर्ती कर लिया गया। रति ने सोचा था कि वह बच जाएगी, लेकिन पूछताछ और फोरेंसिक जांच में उसका राज़ खुल गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रति को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस जांच से पता चला कि बालाजी, रति से शादी करना चाहता था। बालाजी को शक था कि रति का किसी और से अफेयर चल रहा है और इस वजह से पिछले कुछ समय में दोनों के बीच झगड़े काफी बढ़ गए थे। बढ़ते दबाव की वजह से ही रति ने बालाजी की हत्या कर दी। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है।
