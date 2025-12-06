गर्लफ्रेंड ने तड़के 3 बजे बॉयफ्रेंड का गला रेतकर की हत्या, फिर ऐसे खुला राज़

बालाजी, जो मूल रूप से नांदेड़ (Nanded) का रहने वाला था, नागपुर के नंदनवन में एक किराए के कमरे में रहता था और पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह और रति पिछले कुछ साल से रिलेशनशिप में थे। बालाजी की हत्या करके रति ने इस पूरे मामले को आत्महत्या के तौर पर दिखाने की साजिश रची। उसने खुद पर भी चाकू से मामूली वार किए और यह दावा किया कि बालाजी ने पहले उसे मारने की कोशिश की और फिर आत्महत्या कर ली।