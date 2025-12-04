School Holidays: पूरे दिसंबर स्कूल रहेंगे बंद, लंबी छुट्टी मिलने से इस जगह बच्चों के हुए मज़े

जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, सर्दियों की छुट्टी (Winter Vacation) के लिए बच्चों का इंतज़ार भी बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में ठंड बढ़ रही है और साथ ही सुबह के कोहरे में भी इजाफा हो रहा है। कुछ राज्यों में तापमान काफी कम हो गया है जिससे ठिठुरन बढ़ती जा रही है। मौसम की इस मार की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। ऐसे में अब एक राज्य में पूरे दिसंबर स्कूल में छुट्टी (School Holidays) देने का फैसला लिया गया है।