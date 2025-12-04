School Holidays: पूरे दिसंबर स्कूल रहेंगे बंद, लंबी छुट्टी मिलने से इस जगह बच्चों के हुए मज़े

School Holidays
जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, सर्दियों की छुट्टी (Winter Vacation) के लिए बच्चों का इंतज़ार भी बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में ठंड बढ़ रही है और साथ ही सुबह के कोहरे में भी इजाफा हो रहा है। कुछ राज्यों में तापमान काफी कम हो गया है जिससे ठिठुरन बढ़ती जा रही है। मौसम की इस मार की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। ऐसे में अब एक राज्य में पूरे दिसंबर स्कूल में छुट्टी (School Holidays) देने का फैसला लिया गया है।
जम्मू-कश्मीर में पूरे दिसंबर स्कूल बंद रहेंगे। स्कूली बच्चों के लिए सर्दियों की लंबी छुट्टियों की घोषणा की गई है, जो कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के विंटर ज़ोन (मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र) पर लागू होती है। ऐसे में इन जगह सभी स्कूल बंद रहेंगे।
◙ प्री-प्राइमरी (बालवाटिका) स्कूल: 26 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक (पूरे दिसंबर की छुट्टी)।
◙ कक्षा 1 से 8: 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक (पूरे दिसंबर की छुट्टी)।
◙ कक्षा 9 से 12: 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक (दिसंबर के पहले 10 दिन के बाद छुट्टी)।
स्कूल में छुट्टी से बच्चों के मज़े हो गए हैं। बच्चों की छुट्टी होने की वजह से अभिभावकों और टीचर्स को भी आराम मिला है।
