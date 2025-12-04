4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

बिहार में पंचायत मुखिया की सरेआम हत्या, बीच सड़क बदमाशों ने मारी गोली

Bihar Crime: बिहार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पंचायत मुखिया की बीच सड़क गोली मारकर हत्या कर दी गई।

सिवान

image

Tanay Mishra

Dec 04, 2025

Radha Sah

Radha Sah (File Photo)

आपराधिक दर के मामले में बिहार भारत (India) के टॉप राज्यों में से एक है। आए दिन ही बिहार (Bihar) में अपराध के मामले सामने आते रहते हैं। अब इसी तरह का एक और मामला बिहार में सामने आया है। एक दिल दहला देने वाली घटना में बुधवार को बिहार के सिवान (Siwan) जिले में सरेआम एक पंचायत मुखिया की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम राधा साह (Radha Sah) बताया जा रहा है जिसकी उम्र 35 वर्ष थी और वह रघुनाथपुर प्रखंड के गोपी पट्टेव पंचायत का निर्वाचित मुखिया था।

बीच सड़क पर गोली मारी

यह वारदात रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया क्रॉसिंग के पास हुई, जब साह एक अंतिम संस्कार से लौट रहा था। वह कुछ अन्य लोगों के साथ बाइक पर थे और तभी कुछ अज्ञात बदमाश बाइक पर आए और राधा पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी।

मौके पर ही तोड़ा दम

गोली लगते ही राधा सड़क पर ही गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। उसे तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद राधा के शव को सीवान के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन

राधा की हत्या के बाद रघुनाथपुर के लोगों में काफी गुस्सा है। उन्होंने सड़क जाम कर हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने इस हत्या के विरोध में रघुनाथपुर बाजार पर गुठनी-मांझी पथ पर राधा के शव को रखकर इंसाफ की मांग की।

मामले की जांच शुरू

रघुनाथपुर पुलिस स्टेशन में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच शुरू हो गई। आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश को वजह बताया जा रहा है।

