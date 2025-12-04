बिहार में पंचायत मुखिया की सरेआम हत्या, बीच सड़क बदमाशों ने मारी गोली

आपराधिक दर के मामले में बिहार भारत (India) के टॉप राज्यों में से एक है। आए दिन ही बिहार (Bihar) में अपराध के मामले सामने आते रहते हैं। अब इसी तरह का एक और मामला बिहार में सामने आया है। एक दिल दहला देने वाली घटना में बुधवार को बिहार के सिवान (Siwan) जिले में सरेआम एक पंचायत मुखिया की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम राधा साह (Radha Sah) बताया जा रहा है जिसकी उम्र 35 वर्ष थी और वह रघुनाथपुर प्रखंड के गोपी पट्टेव पंचायत का निर्वाचित मुखिया था।