Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का किया सफल कॉम्बैट लॉन्च, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

भारतीय सेना ने सोमवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया। इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 02, 2025

BrahMos supersonic cruise missile

BrahMos supersonic cruise missile (Photo - Southern Command Indian Army's social media)

भारतीय सेना (Indian Army) को सोमवार को एक बड़ी कामयाबी मिली। भारतीय सेना की साउथर्न कमांड (Southern Command) ने बंगाल की खाड़ी (Bay Of Bengal) के ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल (BrahMos Supersonic Cruise Missile) का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया। इस कॉम्बैट लॉन्च में मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा। इस सफल लॉन्च से भारतीय सेना को मज़बूती मिलेगी। लंबी दूरी के लिए यह मिसाइल एक बेहतरीन हथियार है और इससे डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ने के साथ ही सेना की ताकत भी बढ़ेगी।

एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को ज़मीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और ग्रुप ऑफ टारगेट्स में से किसी एक खास लक्ष्य को चुनने की उन्नत क्षमता रखती है।

कई देश खरीदना चाहते हैं भारत की यह मिसाइल

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात है। हाल ही में दुबई एयर शो में इसका प्रदर्शन किया गया था, जहाँ कई देशों ने इसे खरीदने की इच्छा जताई थी। इस मिसाइल की डील से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा जिससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा।

चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के सफल कॉम्बैट लॉन्च से भारतीय सेना की ताकत तो बढ़ेगी ही, इससे चीन (China) और पाकिस्तान (Pakistan) की टेंशन भी बढ़ेगी। मई में भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) में भी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को गहरा जख्म दिया था। अब इस लॉन्ग रेंज मिसाइल की सफल टेस्टिंग के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है।

ये भी पढ़ें

इमरान खान की मौत की अफवाह के बीच अदियाला जेल पर हमले का खतरा, बढ़ाई गई सुरक्षा
विदेश
Imran Khan in adiala jail

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय वायु सेना

भारतीय सेना

भारतीय नौसेना

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 Dec 2025 07:07 am

Published on:

02 Dec 2025 06:56 am

Hindi News / World / भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का किया सफल कॉम्बैट लॉन्च, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पुतिन का दावा: रूस ने यूक्रेन के दो शहरों पर किया कब्ज़ा, यूक्रेनी सेना ने किया खंडन

Vladimir Putin
विदेश

फांसी से पहले भुट्टो ने आखिरी रात पीने के लिए रख ली थी एक सिगार

Imran Khan health rumors, Imran Khan today, Imran Khan situation Imran Khan inside jail, Imran Khan truth,
Patrika Special News

रूसी तेल टैंकरों पर काला सागर में पानी के नीचे हुआ ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने ली जिम्मेदारी

यूक्रेन ने रूसी टैंकरों पर किया हमला
विदेश

नेपाल ने चीनी कंपनी को दिया ठेका: नक्शे पर छापे भारत के हिस्से, नए नोट से गरमाया पुराना विवाद

Nepal Currency Map Dispute (2)
विदेश

Bangladesh Former PM Health Update: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर लड़ रही बीमारी से

Khaleda Zia, Bangladesh News, BNP, Bangladesh Nationalist Party,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.