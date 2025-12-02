भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का किया सफल कॉम्बैट लॉन्च, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

भारतीय सेना (Indian Army) को सोमवार को एक बड़ी कामयाबी मिली। भारतीय सेना की साउथर्न कमांड (Southern Command) ने बंगाल की खाड़ी (Bay Of Bengal) के ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल (BrahMos Supersonic Cruise Missile) का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया। इस कॉम्बैट लॉन्च में मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा। इस सफल लॉन्च से भारतीय सेना को मज़बूती मिलेगी। लंबी दूरी के लिए यह मिसाइल एक बेहतरीन हथियार है और इससे डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ने के साथ ही सेना की ताकत भी बढ़ेगी।